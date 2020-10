Falsche Quarantäne-Begründungen : Stadt Wuppertal hat über tausend fehlerhafte Corona-Bescheide verschickt

Wuppertal Ein technischer Fehler im Versandsystem sorgt in Wuppertal für Verunsicherung. Über tausend Personen bekamen in ihren Quarantäne-Bescheiden die falsche Begründung genannt.

Über tausend Wuppertal er haben vom Gesundheitsamt fehlerhafte Quarantäne-Bescheide erhalten. Wie die Stadt mitteilt, habe ein Fehler im automatischen Versandverfahren in den verschickten Verfügungen seit dem 16. Oktober zu falschen Begründungen geführt. Dadurch kam es, dass Kontaktpersonen fälschlicherweise Bescheide über ein positives Testergebnis erhielten und umgekehrt.

„Alle tatsächlich positiv Getesteten wurden bereits oder werden noch telefonisch kontaktiert“, betont Gesundheitsdezernent Stefan Kühn. Wichtig sei: Alle angeschriebenen Personen müssen tatsächlich in Quarantäne bleiben. Auch die in den Bescheiden genannten Enddaten der Quarantäne seien korrekt. Nur die Begründung in der Einleitung sei fehlerhaft.