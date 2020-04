Corona in den USA : Tageszeitung veröffentlicht 16 Seiten Todesanzeigen

Sanitäter in Boston bringen einen Coronoa-Patienten in eine Klinik (Archiv). Foto: AP/Steven Senne

Boston Der Boston Globe gehört zu den bekanntesten Tageszeitungen in den USA. Jetzt hat er 16 Seiten Todesanzeigen in einer Ausgabe veröffentlicht. Ähnlich viele Anzeigen gab es bislang nur in Italien.

Sieben Seiten, so viel Platz nahmen die Todesanzeigen im April 2019 in der amerikanischen Tageszeitung Boston Globe ein. Dieses Jahr zum gleichen Zeitpunkt ist jedoch alles anders. Wer die Zeitung in diesen Tagen durchblättert, bekommt wohl das Gefühl, die Todesanzeigen nehmen kein Ende. 16 ganze Seiten nahmen sie am Sonntag, 19. April 2020, ein. Eine Woche zuvor waren es noch zehn Seiten. Grund für die hohe Zahl an Todesfällen ist die Corona-Pandemie.

Wie auch in Spanien und Italien trifft COVID-19 die Bevölkerung in den USA hart. 825.183 Fälle sind dort laut Johns-Hopkins Universität bestätigt. 45.070 Menschen sind bislang gestorben. Damit liegen die Infektionszahlen dort inzwischen höher als in allen anderen Ländern. Zum Vergleich: In Spanien, das innerhalb Europas besonders stark von der Pandemie betroffen ist, gab es bislang rund 204.000 bestätigte Infektionsfälle und 21.282 Todesfälle. In Italien sind es bislang 183.957 Fälle und 24.648 Tote.

Der Boston Globe gehört neben der New York Times zu den angesehensten Zeitungen in den USA. Einige Leser waren über die Zahl der Todesanzeigen so bestürzt, dass sie Fotos davon in den sozialen Medien posteten.

15 pages of death notices in today's @BostonGlobe. I've never seen that before. pic.twitter.com/Gu4KNIQbDz — Delia (@DeliaCabe) April 19, 2020

Manchem könnte das traurige Phänomen aus Italien bekannt sein. Vor rund einem Monat musste dort die Zeitung L`Eco Di Bergamo ähnlich reagieren. Als die Corona-Zahlen in Italien um den 14. März ihren Höhepunkt erreichten, musste die Zeitung die Todesanzeigen von einer Seite auf zehn erhöhen. Das berichtete der Business Insider.