Kostenpflichtiger Inhalt: Schwedens Chefepidemiologe Tegnell im Interview : „Man kann auch mit Empfehlungen Erfolg haben“

Anders Tegnell, Staatsepidemiologe der schwedischen Gesundheitsbehörde, Ende Juli auf dem Weg zu einer Pressekonferenz in Solna bei Stockholm. Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Stockholm Schwedens Staatsepidemiologe verteidigt den Sonderweg seines Landes in der Corona-Krise. Die hohe Todesrate pro Kopf der Bevölkerung führt er auf die Ausbrüche in Altenheimen zurück. Kritik an der lockeren schwedischen Strategie gebe es kaum.