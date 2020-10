Wegen Coronavirus : NRW prüft "Vorquarantäne" vor den Weihnachtsferien

Das Wort "Ferien" wird am mit Kreide auf einer Tafel in einer Schulegeschrieben. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Düsseldorf Das NRW-Schulministerium denkt wegen der Coronakrise offenbar über einen vorgezogenen Schulschluss vor den Weihnachtsferien nach. Bei einer so genannten "Vorquarantäne" wäre der letzte Schultag bereits der 18. Dezember.

Nach zwei Wochen Herbstferien sind am Montag rund 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen am Montag unter verschärften Corona-Bedingungen wieder in die Schule gestartet. Wichtigste Änderung: Schüler ab der 5. Klasse müssen auch im Unterricht wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In der kälter werdenden Jahreszeit müssen sich die Schüler zudem warm anziehen: Durch regelmäßiges Lüften soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden.