Geimpft, Genesen, Getestet : 2G in Österreich – Diese Regeln gelten für Touristen

Düsseldorf Die Infektionszahlen in Österreich sind etwa dreimal so hoch wie in Deutschland. Daher gilt jetzt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regelung. Hier gibt es die Bestimmungen im Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen auch nach der Ferienzeit um. Besonders interessant ist Österreich als südliches Nachbarland, mit beliebten Ferienregionen wie Tirol, dem Salzburger Land oder Kärnten. Welche Regelungen gelten dort?

Wie ist die Corona-Lage in Österreich?

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Österreich zuletzt bei 599,6 - weit über dem deutschen Wert. In Oberösterreich und im Salzburger Land hat die Inzidenz schon die Marke von 900 überschritten. Die beiden Bundesländer an der Grenze zu Bayern haben österreichweit die niedrigsten Impfraten. Am ersten November-Wochenende wurden aus ganz Österreich steigende Impfzahlen gemeldet.

Wie steht es um die Einreise nach Österreich?

Bei einem Aufenthalt in den zehn Tagen vor Einreise ausschließlich in Deutschland ist der „Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr“ zu erbringen. Kann kein Nachweis vorgewiesen werden, ist vor der Einreise eine elektronische Registrierung erforderlich und ein Corona-Test spätestens 24 Stunden nach Einreise auf eigene Kosten nachzuholen. Anerkannt werden PCR- und Antigen-Tests von anerkannten Stelle sowie Selbsttests, sofern sie von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst werden.

Bei einem Voraufenthalt in den letzten zehn Tagen in einem Virusvariantengebiet ist eine elektronische Registrierung vor Einreise erforderlich und ein negativer Corona-Test vorzuweisen. Zusätzlich ist unverzüglich eine zehntägige Quarantäne anzutreten. Ein Freitesten ist frühestens nach fünf Tagen möglich.

Was gilt bei der Durchreise?

Die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp ist ohne Einschränkungen möglich. Es ist jedoch mit Verzögerungen an den Grenzen zu rechnen. Transitreisende sind von der elektronischen Registrierung und der Testnachweispflicht ausgenommen.

Welche Corona-Auflagen gelten in Österreich im Alltag?

Seit dem 8. November gilt in Österreich in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel: Der Zugang zu Gastronomie, Hotels, Kulturveranstaltungen, körpernahen Dienstleistungen wie Friseure und allen Veranstaltungen mit über 25 Personen ist nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. In Bezirken mit hohen Inzidenzahlen werden zudem Ausreisekontrollen durchgeführt.

An allen öffentlichen Orten – in Innen- und Außenbereichen – ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. An öffentlichen Orten, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Handel sowie in Museen ist in geschlossenen Räumen das Tragen einer FFP-2-Maske verpflichtend.

Welche Regeln müssen für die Rückreise nach Deutschland beachtet werden?

Ab dem 1. August müssen Urlauber einen negativen Corona-Test vorweisen können – egal ob sie mit dem Flugzeug, Auto oder der Bahn kommen. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 12 Jahren. Für Einreisen aus einem Virusvariantengebiet gelten besondere Regeln. Hier müssen alle Einreisenden, auch Geimpfte und Genesene, ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen können.

Wo gibt es Reise-Informationen über Österreich gebündelt?

Das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen. Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission gibt es ebenfalls Informationen. Auch das Bundesministerium für Soziales, Pflege und Konsumentenschutz informiert. Außerdem hat Österreich eine Corona-Ampel eingeführt, die über das Infektionsrisiko in bestimmten Regionen und auch über eventuelle örtliche Maßnahmen informiert.

