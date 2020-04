Nordrhein-Westfalen : Kritik an Corona-Lockerungen wächst

Düsseldorf Die Opposition in NRW hält die wachsende Infektionsrate für eine Folge verfehlter Politik. Hausärzte registrieren eine gefährliche Sorglosigkeit in der Bevölkerung und fordern bessere Ausstattung mit Schutzkleidung.

Zunehmende Ansteckungsraten haben die Kritik an den Lockerungen in NRW verstärkt. „Es scheint jetzt ein gesellschaftlicher Punkt erreicht zu sein, wo die Lockdown-Maßnahmen nicht mehr akzeptiert werden und eine gefährliche Sorglosigkeit Einzug hält“, sagte Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbands Nordrhein. Die Risikobereitschaft sei wieder gestiegen. „Das sehen wir etwa daran, wie viele Patienten trotz der Maskenpflicht ohne Maske in die Sprechstunde kommen“, so Funken. Es müsse dringend mehr Schutzbekleidung geben: „Wir verteilen schon Regenponchos an die Ärzte.“