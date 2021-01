Verstöße gegen die Maßnahmen : Regelbrecher sorgen für hohe Corona-Zahlen in NRW

Polizisten am Hauptbahnhof neben dem Kölner Dom.

Düsseldorf Mehrere Vorfälle zeigen, dass in NRW immer wieder gegen die Corona-Regeln verstoßen wird. Auch die hohe Inzidenz hält viele nicht vom Feiern ab. Eine Übersicht über die größten Ausreißer der letzten Monate.

Die Regeln sind eindeutig: Persönliche Kontakte, die nicht nötig sind, sollen vermieden werden. Politik und Wissenschaft drängen schon lange auf Solidarität und Zusammenarbeit, um die Zahlen in den Griff zu bekommen. In Nordrhein-Westfalen funktioniert das mehr schlecht als recht, denn immer wieder verstoßen Menschen mit privaten Feiern gegen die Kontaktbeschränkungen.

Größter Pandemietreiber sind illegale Parties: viele Menschen, geschlossene Räume, wenig Sicherheitsabstand. Auch in der Silvesternacht - die Zahl der Corona-Infizierten war zu dem Zeitpunkt so hoch wie nie - hatte die Polizei mit illegalen Feiern zu tun. So wurde beispielsweise in einer Bunkeranlage in Köln eine illegale Technoparty veranstaltet. 30 Menschen feierten mit und verstießen gegen die Schutzmaßnahmen. Ein Veranstalter soll die Feier organisiert haben, die Polizei fand professionelles Party-Equipment und Drogen.

In Meerbusch beendete die Polizei eine Nacht vor Silvester eine unerlaubte Party. Mehr als 30 Menschen feierten ohne Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand in einer kleinen Wohnung. Auch hier waren Drogen im Spiel.

Wenige Tage vor Weihnachten gab es eine Party auf einem Wanderparkplatz in Kreuztal im Siegerland. 30 Menschen sollen dort gefeiert haben, bis ein 17-Jähriger stürzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten, die zur Unterstützung des Rettungseinsatzes gerufen wurden, stellten vor Ort fest, dass es sich um eine Corona-Party gehandelt hatte.

Die ab dem 8. Januar geltende Regel, dass ein Haushalt auf eine weitere Person treffen darf, wurde in Recklinghausen gebrochen. Die Polizei beendete eine unerlaubte Feier in einer Wohnung, bei der neun Menschen im Alter von 21 bis 56 Jahren lautstark feierten. So laut, dass die Nachbarn aufmerksam wurden und die Polizei riefen. Ein 33-Jähriger habe zudem noch eine weitere Anzeige bekommen, weil er die Beamten filmte.

Auch kleine Feiern im Kreise der Familien sorgen dafür, dass die Zahlen in die Höhe gehen. Wenige Tage nach Weihnachten musste die Polizei eine verbotene Weihnachts- und Geburtstagsfeier in Duisburg mit zwei Dutzend Erwachsenen und Kindern auflösen. Im Wohnzimmer des Gastgebers seien 11 Erwachsene und 14 Kinder aus fünf Haushalten bei lauter Musik dabei gewesen. Die Polizisten wurden wegen des Lärms alarmiert. Als sie den Gastgeber darauf hinwiesen, reagierte er aggressiv. Ein 48-jähriger Bekannter, der versucht haben soll, die Polizisten bei dem Einsatz zu treten, musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

Polizisten-Feier und Spreader-Hochzeit

Für Aufsehen sorgte jüngst auch ein privates Treffen von drei Polizeibeamten aus Münster. Nach Dienstschluss sollen sie sich zum Essen verabredet haben. Weil es etwas lauter wurde, riefen die Nachbarn die Polizei. Jetzt müssen sich die drei einem Disziplinarverfahren stellen.

Hochzeiten sind im vergangenen Jahr immer wieder zum Spreader-Event geworden. So wie beispielsweise eine Hochzeit in Hamm, die die Stadt im Oktober zum neuen Corona-Hotspot in NRW machte. Die Zahl der Neuinfektionen ist nach einer türkischen Hochzeitsfeier, die in drei Städten drei Tage lang gefeiert wurde, explodiert. Laut Schätzungen waren rund 400 bis 500 Personen zu Gast - erlaubt waren zu dem Zeitpunkt 150. Mindestens 330 Personen mussten in Quarantäne und zum Corona-Test. Wegen der hohen Infektionszahlen verschärfte die Stadtverwaltung die Corona-Vorschriften.

Wenig später folgte eine Spreader-Hochzeit in Dortmund, bei der 380 Gäste anwesend waren. Wegen heruntergelassener Jalousien wurde der Raum nicht gelüftet, außerdem waren nur 112 Gäste in der Kontaktliste eingetragen. Gerufen wurde die Polizei, weil es unter den Gästen zu aggressiven Auseinandersetzungen gekommen war.

(mit Material von dpa)