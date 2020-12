Corona-Pandemie : Über 30.000 Neuinfektionen in NRW in sieben Tagen

Düsseldorf 14 Kreise und kreisfreie Städten sind aktuell extreme Corona-Hotspots in NRW mit einer Inzidenz über 200. Der Kreis Lippe liegt bei der 7-Tage-Inzidenz über 300 und hat am Samstag Ausgangssperren umgesetzt. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

Die Zahl der Corona-Fälle in NRW steigt wieder an. In den letzten sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 30.100 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 167,7 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 26.174 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 145,8 entspricht.