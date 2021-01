Corona-Pandemie in NRW : Drei Orte überschreiten kritischen Inzidenzwert von 200

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind weiter auf zu hohem Niveau. Drei Regionen liegen über der kritischen Marke von 200. Für die Bewohner könnte eine 15-Kilometer-Regel greifen. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt 22.912 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 127,7 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 23.086 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 128,6 entspricht. (Stand: 8. Januar)