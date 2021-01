Corona-Pandemie : Diese Städte und Kreise haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sinken leicht, sind aber angesichts des Lockdowns noch immer auf hohem Niveau. Pro 100.000 Einwohner wurden in der letzten Woche 116,6 Neuinfektionen bekannt. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Neuinfizierten geht in NRW langsam zurück. In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt 20.928 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 116,6 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 23.741 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 132,3 entspricht. (Stand: 7. Januar)

Eine Interpretation der Daten ist allerdings schwierig, weil während der Feiertage und um den Jahreswechsel herum wahrscheinlich weniger Menschen getestet werden und möglicherweise nicht alle Ämter ihre Daten übermitteln. Dadurch kann es laut RKI in den Folgetagen zu Nachmeldungen kommen.

IFrame funktioniert in diesem Browser nicht

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist der Kreis Höxter. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 201,8 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei 84, 4. Köln meldet einen Inzidenzwert von 87,3.

Insgesamt überschreiten derzeit in NRW alle Städte und Gemein den 50er-Schwel­len­wert. Sobald dieser Wert überschritten ist, müssen laut politischer Vereinbarung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden. Außerdem wurden in den vergangenen sieben Tagen in allen Städten und Kreisen des Landes mindestens eine neue Infektion gemeldet.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge gegenwärtig bei 0,88. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert noch bei 0,87.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Kreis Höxter 201,8 Kreis Gütersloh 178,7 Kreis Warendorf 177,1 Herne 177,1 Kreis Herford 172,4 Gelsenkirchen 171,8 Kreis Minden-Lübbecke 167,8 Oberbergischer Kreis 162,1 Kreis Recklinghausen 154,7 Hamm 150,1

Hinweis: Die hier genannnten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(th/jco/top/dtm/mba/chal/dpa)