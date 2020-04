Kostenpflichtiger Inhalt: Hilfe in der Corona-Krise : Jetzt schlägt die Stunde der Jungen

Medizinstudent Robin Folgnandt engagiert sich beim Infotelefon der Stadt Düsseldorf und berät in medizinischen Fragen. . Foto: Bretz, Andreas (abr)

Oft ist der Vorwurf zu hören, die Jugend demonstriere nur bei „Fridays for Future“. Doch in der Corona-Krise gibt es viele junge Leute, die mit anpacken. Zum Beispiel bei der Tafel, weil ältere Ehrenamtliche sich in Quarantäne begeben.