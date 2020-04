Corona-Newsblog : Reproduktionsfaktor in NRW laut Laschet bei 0,45 - zweitniedrigster in Deutschland

Armin Laschet hat die Pläne des NRW-Schulministeriums relativiert, am 11. Mai die Grundschulen für alle Schüler in einem rollierenden System wieder zu eröffnen. Eine Journalistin fragt, warum das FDP-geführte Schulministerium in NRW heute mit der Nachricht vorgeprescht ist, dass alle Grundschüler in NRW ab dem 11. Mai wieder tageweise in die Schule gehen sollen. Laschet erwidert, dass nach wie vor gelte, dass die Entscheidung über die Schulen erst bei der nächsten Runde von Bund und Ländern am 6. Mai getroffen werden. "Die Schulmail wird korrigiert", sagte Laschet.