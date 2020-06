Schulministerin Gebauer : Regelbetrieb nach den Sommerferien – Abi-Prüfungen werden verschoben

Düsseldorf Rund 2,5 Millionen Schüler sollen nach den Sommerferien zurück in den Regelunterricht. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer will mit einer Verschiebung der Prüfungen zusätzliche Unterrichtszeit gewinnen.

Die Abiturprüfungen im kommenden Jahr werden in Nordhein-Westfalen um neun Unterrichtstage nach den Osterferien verschoben. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer am Dienstag in Düsseldorf an. Die Prüfungen beginnen demnach erst am Freitag, 23. April 2021. Trotz dieser Verschiebung fänden die Klausuren in Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik unverändert an den langfristig bundesweit festgelegten Terminen statt. Es werde auch weiter zentrale Abituraufgaben geben, aber mit erweiterter Auswahl von Prüfungsaufgaben. "Ich kann versichern, dass wir alles dafür tun werden, dass die Schüler faire Bedingungen für die Prüfungen bekommen werden", so Gebauer. So sei es ja auch schon in diesem Jahr gewesen.

Auch die Prüfungen zum Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 und des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife) werden um eineinhalb Wochen verschoben, um mehr Unterrichtszeit zu gewinnen.

Alle rund 5500 Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Sommerferien zum neuen Schuljahr wieder in einen Normalbetrieb nach Stundenplan zurückkehren. Für das neue Schuljahr gelte, so Schulministerin Gebauer: "Die Schulen starten im Regelbetrieb nach Stundenplan, so viel Präsenzunterricht wie möglich." Eine Maskenpflicht an Schulen solle es nicht geben, es gäbe ein Maskengebot, keinen Zwang.

Aber: "Schule kann nicht überall so stattfinden, wie wir uns das wünschen", so die FDP-Politikerin. Sollte an einzelnen Schulen wegen des Corona-Infektionsschutzes phasenweise kein Präsenzunterricht möglich sein, finde Unterricht auf Distanz statt. Dafür sollen neue Grundlagen geschaffen werden, kündigte Gebauer an. Wie diese genau aussehen werden, erklärte sie jedoch nicht weiter.

Es solle aber so viel Präsenzunterricht wie möglich geben. „Schule in NRW darf nicht von vorneherein vor der Corona-Pandemie zurückschrecken“, sagte Gebauer. Sie sei ein elementarer Baustein im öffentlichen Leben. "Wir wollen und müssen verhindern, dass die Corona-Krise zur Bildungskrise wird." In NRW gibt es rund 2,5 Millionen Schüler.

Durch die unterschiedlichen Situationen der Schüler in Zeiten der Corona-Krise haben sich unter den Schülern verschiedene Wissensstände gebildet. Die einen wurden im Home-Schooling gefördert, die anderen nicht. Darauf solle mit zusätzlichen Förderprogrammen reagiert werden, sagte Gebauer. Mehr aber auch nicht: Schon vor Corona-Zeiten sei die individuelle Förderung der Schüler maßgeblich und gesetzlich vorgeschrieben gewesen, sagte die NRW-Schulministerin. Auf diese eingeübte Weise solle auch die mögliche Wissenslücke einiger Kinder durch die Corona-Krise ausgeglichen werden.

Das Schulministerium müsse sich auch auf die Suche nach neuem Personal begeben, zumal viele Lehrer Risikopatienten seien und somit nicht in den Präsenzunterricht gehen könnten. Gebauers Lösungsansatz: "Wir nutzen jetzt einen Einstellungskorridor für Lehrerinnen und Lehrer", so die NRW-Schulministerin. Dieses sei bereits mit Blick auf die Umstellung von G8 auf G9 möglich - für die in Zukunft mehr Personal benötigt würde. Diese würden nun bereits kurzfristig eingestellt. So könne schon jetzt die Personallücke durch die Corona-Pandemie kompensiert werden. Auf diese Weise würden 1400 Lehrer zusätzlich an die Schulen geholt.

