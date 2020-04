Zahl der Infizierten steigt : 48 Corona-Tote in NRW-Pflegeheimen - fast 300 infizierte Mitarbeiter

Köln/Düsseldorf Die Zahl der Corona-Infizierten in nordrhein-westfälischen Pflegeheimen ist auf 354 Bewohner angestiegen. Das Gesundheitsministerium registrierte bis Donnerstag einen deutlichen Anstieg der Todesfälle.

Die Zahl der Verstorbenen mit Corona-Infektion in nordrhein-westfälischen Pflegeheimen ist mit 48 nach oben korrigiert worden. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vortag sei darauf zurückzuführen, dass Todesfälle aus den vergangenen Tagen nachgemeldet worden seien, die keinem konkreten Datum zugeordnet werden konnten, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Mit Stand von Mittwochabend seien in 57 stationären Pflegeheimen insgesamt 354 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden (Vortag: 316). Wie hoch die Zahl derer ist, die eine Infektion überstanden haben, ist unbekannt. Auch die Zahl der registrierten Corona-Infizierten Mitarbeiterinnen von insgesamt inzwischen 110 Einrichtungen ist leicht auf 284 gestiegen (Vortag: 266).

Eine hohe Zahl von Todesfällen in einer einzelnen Einrichtung gab es beispielsweise in Köln: Im Marternus Seniorencentrum sind inzwischen sechs Menschen nach einer Corona-Infektion verstorben, wie die Cura-Unternehmensgruppe am Donnerstag mitteilte. Fünf weitere Infizierte von dort befinden sich im Krankenhaus. In Bochum waren aus einer Einrichtung der Awo fünf Infizierte verstorben.