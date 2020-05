Kritik an NRW-Regierung : „Der Druck wurde auf die Träger und Pflegeheime abgewälzt“

Ein Pflegeheim-Bewohner spricht durch eine Scheibe mit einer Besucherin (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Seit Samstag dürfen Pflegeheim-Bewohner in Nordrhein-Westfalen wieder Besuch bekommen. Den Trägern zufolge hielt sich der Andrang in Grenzen, Angehörige zeigten meist Verständnis. Es gibt aber auch Kritik.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Nordrhein-Westfalen kritisiert die Landesregierung für die Wiedereröffnung der Pflegeheime am vergangenen Samstag. „Es ist verantwortungslos, wenn der Gesundheitsminister den Angehörigen zum Muttertag Besuche verspricht, sich aber in keiner Weise um die Umsetzung kümmert“, sagt Sprecherin Katrin Mormann. „Dieser Druck wurde einfach auf die Träger und vor allem auf Einrichtungen abgewälzt.“ Die gelockerten Besuchsmöglichkeiten seit dem vergangenen Wochenende funktionierten nur wegen der guten Vorbereitung der Einrichtungen.

Die neue Verordnung der Landesregierung hält Mormann für „nicht durchdacht“. Diese erlaube es den Angehörigen etwa, mit Bewohnern spazieren zu gehen. Es sei dabei jedoch nicht möglich sicherzustellen, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werde. „Damit wird die Infektionsgefahr in den Seniorenzentren im schlimmsten Fall wieder unkontrollierbar – das ist unverantwortlich. Wir müssten nach jedem Spaziergang eine Quarantäne von 14 Tage anordnen.“ Das wolle man aber niemandem zumuten.

Lesen Sie auch Kritik an Minister Laumann : Pflegeheime in NRW können Besuchskonzepte nicht umsetzen

Die Awo setzt weiterhin auf Besuche in Pagodenzelten mit einer Acrylglaswand zwischen Heimbewohnern und Angehörigen. Bettlägerige Menschen dürfen unter strengen Hygienevorkehrungen auf den Zimmern besucht werden.

Dennoch zieht Katrin Mormann eine positive Zwischenbilanz nach den ersten Tagen seit der Wiedereröffnung der Pflegeheime. „Die Umsetzung der Besuchsregelung hat sehr gut funktioniert“, sagt sie. Der Andrang habe sich in Grenzen gehalten. „Vereinzelt gab es aber auch Beschwerden, dass man nicht ins Haus durfte und dass die Zeiten zu kurz waren“, berichtet Mormann. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte von maximal zwei Stunden Besuchszeit gesprochen. Diese Dauer sei jedoch „nicht organisierbar“ gewesen.

Die Angehörigen hätten „sehr verständnisvoll und ohne Aufregung“ auf die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen reagiert, berichtet Mormann. Manche äußerten aber auch die Sorge, dass die Lockerungen zu einer Gefahr für die alten Menschen führen können. In den ersten Tagen seien einzelne Angehörige auch unangemeldet zum Besuch erschienen. „Sie wurden auf die vorherige Besuchsanmeldung hingewiesen, konnten ihre Angehörigen aber dennoch besuchen.“ In großen Awo-Pflegeheimen mussten vereinzelt auch Besucher abgewiesen werden.

Aufgrund der Besuchsregelung, der Hygienevorschriften und der gleichzeitigen Aufrechterhaltung des Regelbetriebs gebe es einen erhöhten Personalbedarf, sagt Mormann. Da nicht mehr Personal eingeplant werden könne, fielen Überstunden etwa bei Betreuungskräften an. „Grob geschätzt werden durchschnittlich zwei Personen für sechs Stunden täglich zusätzlich benötigt“, erklärt sie. Der Personalaufwand hänge von der Einrichtung ab. „Wir gleichen das in erster Linie durch Mehrarbeit aus, die wir über den Rettungsschirm refinanziert bekommen.“ Schutzmaterial sei in den Pflegeheimen ausreichend vorhanden. „Die Bestände nehmen durch die Besuche aber ab, denn die Einrichtungen bemühen sich, auch Besuche auf den Zimmern der Bewohner zu organisieren.“

Der befürchtete Andrang in den ersten Tagen der Lockerung sei auch in den diakonischen Altenheimen in Nordrhein-Westfalen ausgeblieben, sagt Sabine Damaschke, Sprecherin des Diakonischen Werks Rheinland-Westfalen-Lippe. Im Vorfeld hatte es demnach große Bedenken gegeben. In vielen Einrichtungen hätten Besuche in Gärten und Außenbereichen stattgefunden. Seit der Wiedereröffnung der Pflegeheime müssten die Besucher jedoch mehr Geduld haben: Es werden Wartelisten für die Besuche, die vorher telefonisch angemeldet werden müssen, geführt.

Das stelle in einigen Einrichtungen auch das Personal vor Herausforderungen: „Das Personal ist sowieso knapp belegt, hinzu kommen nun Anmeldungen und Kurzscreenings“, sagt Damaschke. Wegen der Lockerung der Besuchsregeln seien viele Dienstpläne kurzfristig geändert worden. „Es gibt eine große Bereitschaft, etwas länger zu bleiben und mehr zu arbeiten.“ Anfangs habe es an Schutzkleidung in den Pflegeheimen gefehlt, die Lage habe sich mittlerweile aber entspannt.

Auch Frank Johannes Hensel, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW, zieht eine positive Bilanz der ersten Tage: Den Pflegeheimen sei es weitestgehend gelungen, Gedränge und lange Wartezeiten zu vermeiden. „Es ist erfreulich, dass schon viele Besuche stattfinden konnten.“ Viele Angehörige hätten sich bereitwillig auf die vielen Regeln eingelassen.