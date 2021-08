NRW-Ministerpräsident zur Corona-Lage : Laschet will nicht ganze Schulklassen in Quarantäne schicken

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) spricht im Landtag bei der Unterrichtung der Landesregierung zur Corona-Pandemie. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Wenn sich nur ein einzelner Schüler mit Corona infiziert hat, soll möglichst nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag. Zudem will er keinen neuen Lockdown trotz steigender Zahlen.

Die Gesundheitsminister berieten derzeit darüber, welche Quarantänemaßnahmen notwendig seien, wenn ein Kind oder Jugendlicher in einer Schulklasse infiziert sei, sagte Laschet (CDU) am Dienstag im Düsseldorfer Landtag. „Wir wollen, dass der Unterricht der Kinder nach den Ferien in Präsenz stattfindet“, betonte der Regierungschef.

Zum Schulstart in Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche werde es ähnlich wie im vergangenen Jahr wieder eine Maskenpflicht im Unterricht in allen Klassen geben. Wo nötig, würden Luftfiltergeräte eingesetzt. Das Land habe dafür viel Geld bereitgestellt, das viele Kommunen genutzt hätten.

Laschet hat zudem einen weiteren Lockdown als Maßnahme zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ausgeschlossen. "Wir wollen, müssen und werden einen neuen Lockdown verhindern", sagte er. Das Coronavirus habe zwar nichts von seiner Gefährlichkeit verloren. "Doch wir stehen an einem anderen Punkt der Pandemie", erläuterte der CDU-Vorsitzende.

Der neue Corona-Gipfel von Bund und Ländern wird Laschet zufolge erste Beschlüsse auf dem Weg weg von der Inzidenz als maßgeblichem Entscheidungsfaktor in der Pandemie-Politik bringen. "Ein erster Durchbruch wird am heutigen Tag gelingen", sagte Laschet. "Der Inzidenz-Wert allein hat seine Aussagekraft verloren", fügte der Kanzlerkandidat der Union hinzu. "Die Inzidenz bleibt wichtig - doch mit zunehmender Impfquote müssen wir ein breiteres Spektrum berücksichtigen", forderte er.

Auch Indikatoren wie die Belegung von Krankenhäusern sowie Fortschritte beim Impfen müssten künftig eine Rolle spielen. "Das Ziel ist und bleibt es, notwendige Schutzmaßnahmen zu ergreifen und zugleich Freiheitsrechte so weit wie möglich beizubehalten", unterstrich Laschet.

(top/dpa/afp)