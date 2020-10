Corona-Einsatz : Mehr als 120 Soldaten unterstützen NRW-Kommunen

Düsseldorf In acht Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen helfen zur Zeit 123 Bundeswehrsoldaten während der Pandemie. Sie nehmen Abstriche oder helfen bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten.

Zur Zeit laufen seinen Angaben zufolge solche Unterstützungseinsätze in Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, dem Oberbergischen Kreis, Bielefeld, Hagen, Wuppertal und Remscheid. In Remscheid werden auch mobile Abstrichteams mit Bundeswehrsoldaten bestückt. In weiteren Kommunen und Kreisen helfe die Bundeswehr zur Zeit mit der Bereitstellung von Lagerkapazitäten, so Heydt.