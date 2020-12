Lockdown von Altenheimen im Frühjahr : Laschet bittet Angehörige von Corona-Opfern um Verzeihung

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat Angehörige von Corona-Opfern um Verzeihung gebeten. Die Abriegelung der Altenheime während des ersten Lockdowns im Frühjahr sei ein Fehler gewesen. Damals seien viele Menschen alleine gestorben.

Trotz der aktuell hohen Infektionszahlen in Alten- und Pflegeheimen will der CDU-Politiker die Einrichtungen für Besucher offen halten, besonders über die Weihnachtstage: „Menschen in Heimen sterben nicht nur am Virus. Manche sterben auch, weil sie den Lebensmut verloren haben, sie sterben aus Einsamkeit.“