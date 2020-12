Corona-Pandemie : Kreis Lippe setzt Ausgangssperren um

Düsseldorf Zwölf Kreise und kreisfreie Städten sind aktuell extreme Corona-Hotspots in NRW mit einer Inzidenz über 200. Der Kreis Lippe liegt bei der 7-Tage-Inzidenz über 300 und hat am Samstag Ausgangssperren umgesetzt. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 28.043 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 160,8 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 25.535 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 146,4 entspricht.

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist der Kreis Lippe. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 303,3 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Kreis hat am Samstag, 12. Dezember, verschärfte Maßnahmen in Kraft gesetzt, unter anderem eine Ausgangssperre. Die Sperre soll von 22 bis sechs Uhr gelten. Auch ist der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt.