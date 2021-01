Ab Montag : NRW-Kliniken starten Corona-Impfungen bei Ärzten und Pflegern

Düsseldorf Die Corona-Impfkampagne wird an diesem Montag in NRW auf das Krankenhauspersonal ausgeweitet. Dazu gehört etwa das Personal von Isolier- oder Intensivstationen oder Notaufnahmen.

Die Landesregierung hatte vergangene Woche an die Klinikmitarbeiter appelliert, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will sich am Montag persönlich über den Impfstart in den Krankenhäusern informieren. In Essen will er dazu die Uniklinik besuchen. Die Impfkampagne hatte in NRW am 27. Dezember begonnen. Bislang wurden vor allem Heimbewohner und Pflegekräfte von mobilen Teams geimpft.