Corona-Pandemie : Interaktive Karte zeigt Stand der Impfungen in NRW

Düsseldorf Die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen haben erstmals Zahlen zum Impfstand der einzelnen Kreise und Städte veröffentlicht. Unsere Karte gibt einen Überblick über die aktuelle Impf-Lage in NRW.

Die höchste Impfquote hat demnach Bonn (329.673 Einwohner). In der ehemaligen Bundeshauptstadt haben bereits 43.348 Personen ihre Erstimpfung erhalten. Das entspricht über 13 Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt. 18.343 Personen haben außerdem ihre zweite Spritze bekommen und haben damit den vollen Impfschutz. Derzeit arbeitet die Stadt an einem Konzept für die zweite Prioritätsgruppe. In dieser sind beispielsweise Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Demenz oder Trisomie 21, aber auch Personal an Kitas und Grundschulen. Nach Ostern sollen dann auch die Hausärzte mit in die Impfkampagne einbezogen werden.