Corona-Pandemie in NRW : Gesundheitsminister Laumann warnt vor FFP2-Masken-Engpass bei Pflicht

Düsseldorf Kurz vor den neuen Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Krise hat sich der NRW-Gesundheitsminister skeptisch zur FFP2-Maskenpflicht geäußert. Außerdem sprach er auch über den Impfstart in Krankenhäusern.

Es sei zwar unzweifelhaft, dass die Masken medizinisch wirkungsvoller seien als Alltagsmasken, sagte Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Bevor eine Pflicht beschlossen werde, FFP2-Masken in bestimmten Bereichen zu tragen, müsse aber klar sein, ob sie auch in ausreichenden Mengen zur Verfügung stünden. „Da gibt es unterschiedliche Nachrichten“, gab Laumann zu Bedenken.