NRW-Start am 20. Dezember : Was Eltern zur Kinder-Impfung wissen müssen

In den USA werden Kinder schon länger geimpft. Foto: dpa/Paul Vernon

Düsseldorf Die Ema lässt den Biontech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zu: Er sei wirksam und sicher. In NRW wollen die Kinderärzte zunächst vorerkrankte Kinder immunisieren. Die ersten Lieferungen kommen am 20. Dezember.

Familien können aufatmen: Die europäische Arzneimittelbehörde Ema hat am Donnerstag grünes Licht für die Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Sie betonte, dass der Impfstoff sicher und effektiv sei. Es ist der erste Impfstoff für diese Altersgruppe. Die Ema prüft derzeit noch die Zulassung von Moderna für Kinder.

Was sagt die Ständige Impfkommission (Stiko)? Zulassung bedeutet noch keine Empfehlung. Das deutsche Experten-Gremium will seine Meinung aber noch in diesem Jahr veröffentlichen. „Unser Ziel ist es, diese Empfehlung bis Ende Dezember, möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinder-Impfstoffs an die Länder, fertigzustellen", sagte Stiko-Chef Thomas Mertens der Funke-Mediengruppe.

Wann kommt der Impfstoff? Laut Bundesgesundheitsministerium sollen die Länder ab 20. Dezember 2,4 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs erhalten. Angesichts von 4,5 Millionen Kindern in dieser Altersgruppe werde so wohl ein großer Teil der anfänglichen Nachfrage bedient werden können. In Israel und den USA werden kleine Kinder schon seit einiger Zeit geimpft.

Welche Kinder dürfen geimpft werden? „Als erstes werden wir vorerkrankte Kinder impfen“, sagte Christiane Thiele, Kinderärztin aus Viersen und Chefin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Nordrhein. „Ich erwarte, dass die Stiko zunächst nur für vorerkrankte Kinder eine Empfehlung ausspricht.“ Diese werde erst die Daten aus den USA abwarten, bevor sie eine allgemeine Empfehlung gebe. „Das dürfte erst 2022 der Fall sein“, so Thiele. Aber am Ende kommt es auf den Arzt an. Mit der Ema-Zulassung dürfen Ärzte nach ihrem medizinischen Ermessen alle Kinder ab fünf Jahren impfen. Schon jetzt waren in seltenen Einzelfällen auch Impfungen außerhalb der Zulassung (off-label-use) möglich.

Wie ist die Wirksamkeit? Eine im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichte Studie beurteilt Biontechs Kinder-Impfstoff als wirksam und sicher: Er habe eine Wirksamkeit von 90 Prozent. Kinder, die sich mit Corona infizieren, haben meist harmlose Verläufe. Es gibt aber auch Kinder, die lange leiden: Es sei damit zu rechnen, dass vier bis sieben Prozent der infizierten Kinder Long Covid entwickeln, so der SPD-Experte Karl Lauterbach.

Welche Nebenwirkungen gibt es? Es seien „keine schweren impfbedingten Nebenwirkungen beobachtet worden“, heißt es in der Studie. Beobachtet wurden „milde und vorübergehende Reaktionen“ wie Fieber, Schmerzen am Einstich, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Drei der geimpften Kinder erkrankten in der Beobachtungszeit an Corona, in der Kontrollgruppe waren es 16. Die Forscher beziffern die Wirksamkeit des Impfstoffs auf 90,7 Prozent. Die einzigen drei schwereren Schäden im Beobachtungszeitraum hatten laut Studie keinen Zusammenhang zur Impfung - so gab es einen gebrochenen Arm. Auch die Ema betonte nun, dass das Vakzin sicher sei: Bisher seien keine schweren Nebenwirkungen festgestellt worden, allenfalls milde Reaktionen wie eben Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen.