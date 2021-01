Corona-Pandemie : Diese zehn Städte haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind auf hohem Niveau geblieben. Alle Städte und Kreise liegen über dem kritischen Inzidenzwert von 50. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

Die Zahl der Neuinfizierten geht langsam zurück. In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 21.620 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 120,5 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 26.896 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 149,9 entspricht. Der Wert ist aber immer noch weit entfernt von der angestrebten Inzidenz von 50, bei der die Gesundheitsämter die Infektionswege noch nachverfolgen können. Außerdem wurden 69 neue Todesfälle bekannt. Damit stieg die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind, in Nordrhein-Westfalen auf 6820. (Stand: 4. Januar)