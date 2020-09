Das Holzhaus hat eine eigene Klingel und ist sogar von der Straße aus gut zu sehen. „Wir sind mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen. Die meisten blieben stehen und fanden das ganz toll, was wir da bauen“, sagt Tanja Rosiejka. Einen Urlaub in Österreich konnte die Familie im Sommer nicht machen, dafür wurde aber drei Wochen am Baumhaus gebaut. Ob sie das noch eintauschen würden? „Nein, nach Österreich können wir irgendwann anders fahren, so ein Häuschen baut man nur einmal.“