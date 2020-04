Corona-Einschränkungen in NRW : Laschet nennt konkrete Ansätze für Lockerung der Maßnahmen

Corona-Einschränkungen in NRW

Düsseldorf Nach vorsichtigen Vorstößen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nun darüber gesprochen, wie erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen aussehen könnten. Er spricht sich für einen klaren Fahrplan aus.

Vor dem Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwoch sagte er: „Wir brauchen einen klaren Fahrplan, durch den das öffentliche und wirtschaftliche Leben wieder ins Laufen kommt.“

Auch zur Autoindustrie äußerte er sich. Die Produktion sei dort teils auch eingestellt worden, weil Autohäuser geschlossen wurden. „Hier könnte man auch unter Einhaltung der Abstandsregeln Kunden in die Geschäfte lassen.“ Dies könne ein Anreiz für die Industrie sein, wieder zu produzieren.

Bei der Öffnung der Gastronomie will Laschet sehr sorgsam abwägen und in kleinen Schritten vorgehen. "Ich kann mir vorstellen, dass man zwischen den Tischen klare Abstandsregeln einhält. Ich glaube jedenfalls, dass eine große Kreativität bei Bürgern und Unternehmern entsteht, wenn man ihnen die Rückkehr in den Alltag öffnet", sagte er.