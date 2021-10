Minister Laumann zur Corona-Lage : 4,5 Millionen Menschen in NRW haben Anspruch auf Booster-Impfung

Düsseldorf Rund 4,5 Millionen Menschen haben in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf eine Corona-Auffrischungsimpfung. Die über 70-Jährigen werden deswegen gezielt angeschrieben.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die „Booster“-Impfung unter anderem für Menschen ab 70 Jahren, für Pflegeheimbewohner sowie für Pflegepersonal in Heimen und medizinischen Einrichtungen, das in direktem Kontakt zu alten Menschen und Patienten steht. Geimpft werde von den niedergelassenen Ärzten, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Die Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigungen empfahlen, sich frühzeitig um einen Termin zu bemühen. Die Corona-Booster-Impfung könne auch gleichzeitig mit einer Grippeschutzimpfung verabreicht werden.