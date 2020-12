Pandemie in NRW : Inzidenzwert in Oberhausen steigt auf über 300

Düsseldorf 21 Kreise und kreisfreie Städte sind aktuell extreme Corona-Hotspots in NRW mit einer Inzidenz über 200. Oberhausen überspringt sogar die 300er Marke. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

Die Zahl der Corona-Fälle in NRW steigt wieder an. In den vergangen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 32.649 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 182 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 31.454 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 175,5 entspricht. Der Trend in NRW ist somit negativ, die Zahl der Corona-Fälle steigt wieder an. Die Zahl der Toten an oder mit Corona stieg demnach um 6 auf 5209. Am Donnerstag lag die Zahl der Toten in NRW mit 4927 noch unter der Marke von 5000.