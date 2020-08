200 Neuinfektionen pro Tag : Griechenland führt Maskenpflicht für Mykonos und Chalkidiki ein

Dutzende Menschen versammeln sich in Klein-Venedig auf der Ägäis-Insel Mykonos, um auf den Sonnenuntergang zu blicken. Foto: AP/Thanassis Stavrakis

Beirut Griechenland verschärft wegen eines Anstiegs der Coronavirus-Infektionen die Schutzmaßnahmen für zwei Urlaubsgebiete: Von Freitag an gilt eine Maskenpflicht auf der Insel Mykonos und der Halbinseln Chalkidiki. Die Maskenpflicht gilt bis Ende August im Innen- wie auch im Außenbereich.

Bis zum 31. August sind auch Konzerte, Feiern, religiöse Zeremonien, Märkte und Zusammenkünfte von mehr als neun Personen in den beiden Touristengebieten untersagt, wie der griechische Zivilschutz am Mittwoch mitteilte. Restaurant-Betreiber müssen darauf achten, dass pro Tisch nur vier Gäste Platz nehmen - oder sechs bei Familienmitgliedern. Ähnliche Maßnahmen waren in der Vergangenheit auf Inseln wie Paros und Antiparos ergriffen worden.