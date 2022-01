Vor dem Ende der Corona-Pandemie : Noch den Februar überstehen

Eine Plastikfigur des Coronavirus hängt an der Tür des PCR-Labors im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt in Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Meinung Düsseldorf Die Zahl der Inzidenzen explodiert zwar derzeit in Deutschland. Aber ganz so hoffnungslos ist die Lage nicht. Der Verlauf der Pandemie hält auch einige positive Überraschungen bereit.

Früher waren es die Frostwellen – die gerne noch einmal im Februar daran erinnerten, dass der Winter nicht vorbei ist. Diesmal kommt die böse Denkhilfe in Form der Omikron-Welle. Die schlechte Nachricht: Im Februar wird es noch einmal sehr hart – mit hoher Inzidenz, vielen Ansteckungen und möglicherweise überlasteten Intensivstationen. Danach könnte aber die Pandemie erheblich an Kraft verlieren, prognostizieren viele Experten. Die Welle wird breiter und flacher. Die Pandemie ist vorbei.

Bislang hat Deutschland trotz steigender Fallzahlen Glück gehabt. Anders als andere Länder traf die Omikron-Wand die Verantwortlichen nicht ganz unvorbereitet. Die Ministerpräsidentenkonferenz schaltete diesmal im Verein mit dem Bundeskanzler schon Anfang Januar schnell, um an neuralgischen Punkten für Entspannung zu sorgen. Strikte Maskenpflicht und Impfnachweis für den Besuch von öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen und die Vermeidung größerer Menschenansammlungen. Das reduzierte die Kontakte und dämpfte den Anstieg – bis vor ein paar Tagen. Jetzt schnellen die Zahlen gerade wieder nach oben, die 1000er Grenze bei den Inzidenzen, den wöchentlichen Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern, dürfte nur noch ein Frage von Tagen sein. Der Stadtstaat Berlin hat mit einer Inzidenz von etwas über 1500 den höchsten Wert unter den Bundesländern.

Unterstellt man die Zahlen des Covid-Simulators der Universität des Saarlandes, die der Pharmazie-Professor Thorsten Lehr mit seinem Team erstellt hat, könnte die Inzidenz in Deutschland am 21. Februar mit mehr als 3000 ihre Spitze erreichen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen würde bei über 350.000 Fällen liegen. Für die Intensivstationen wäre der Pandemie-Monat Februar danach eine ernste Herausforderung. Die Grenze der Belastbarkeit würde mit knapp 7000 Menschen auf den Intensivstationen erreicht, die Zahl der Toten würde auf 500 bis Ende des Monats steigen. Aber das ist nur ein Szenario. Es muss nicht unbedingt eintreten.

Schon bei der Geschwindigkeit der Ansteckung, der sogenannten Reproduktionsrate, gibt es eine gewisse Entspannung. Sie sank nach Zahlen der saarländischen Modellrechner von 1,62 auf zuletzt 1,28. Demnach stecken 100 Infizierte nicht mehr 162 weitere Menschen an, sondern nur noch 128. Das ist immer noch zu viel und beschleunigt die Zahl der Infektionen. Es ist aber ein Schritt in die richtige Richtung.

Zudem haben die Chefs und Chefinnen von Bund und Ländern ihr Pulver noch nicht verschossen. Weitere Kontaktverminderungen sind per Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz möglich. Unangenehm und lästig für viele Menschen, aber damit lässt sich die Situation in den Kliniken besser steuern. Deshalb wird es anders als in der Simulationsrechnung wohl nicht zu einer Überbelastung der Krankenhäuser kommen, wenn die Fallzahlen wieder schneller steigen. Die politisch Verantwortlichen können reagieren.