Corona-Strategien im Vergleich : In Deutschland fehlt der Impfstoff – in Israel das Vertrauen

Ein israelischer Militärsanitäter bereitet einen Impfstoff von Biontech/Pfizer vor, um ältere Menschen in einem medizinischen Zentrum in Ashdod im Süden Israels zu impfen. Foto: dpa/Tsafrir Abayov

In der Wahl der Mittel gegen die Corona-Krise ist Israel rigoroser vorgegangen als Deutschland. Das brachte mehr Erfolg, aber auch neue Probleme wie eine stärkere Spaltung der Gesellschaft.

Der kleine Staat Israel hat einmal mehr Weltgeschichte geschrieben. In kaum einem anderen Land wurden in so kurzer Zeit relativ gesehen so viele Menschen geimpft wie im jüdischen Staat. Folge: die hohe Zahl der Neuinfektionen geht zurück, das Land steht inzwischen besser da als die meisten westlichen Staaten, einschließlich der Bundesrepublik.

Doch der Parforceritt der Regierung ist auch mit großen Problemen verbunden. Das wurde bei einer virtuellen Expertentagung mit Israelis und Deutschen deutlich, die das Büro des Landes Nordrhein-Westfalen in Tel Aviv organisierte. Die israelische Soziologin Meytal Eran-Jona nannte vor allem zwei Gruppen, die in ihrem Land durch die Pandemie schwere Nachteile erlitt – die ultraorthodoxen Juden und die arabisch-beduinische Bevölkerung. „Dort hat sich die Krankheit rasend schnell ausgebreitet.“ Nach Ansicht der Sozialwissenschaftlerin, die am Weizmann-Institut in Rechovot lehrt, hat die Regierung Israels versäumt, diese Gruppen aufzuklären und einzubinden. „Die Ultraorthodoxen sind eher ihren Rabbinern gefolgt, als staatliche Anweisungen zu beachten.“ Hinzu kam, dass viele Freiberufler allein gelassen wurden und seither um ihre Existenz kämpfen. Eran-Jona: „Der Staat hat trotz der Impferfolge viel Vertrauen verloren.“

Eine positivere Sicht liefert Ronni Gamzu, der Leiter des größten israelischen Krankenhauses Ichilov in Tel Aviv und ehemaliger Corona-Beauftragter der Regierung. „Die Krise musste gemanagt werden. Wir haben versucht, den Letzten in einem Straßenzug oder Dorf zu erreichen.“ Zum Glück hatte das Land mit der großen Polio-Impfung des Jahres 2012 eine Blaupause. „So gelang die Blitzimpfung“, sagte der Mediziner. Gamzu verwies auch darauf, dass die Armee und die kommunalen Verwaltungen eine hervorragende Arbeit geleistet hätten. „Wir haben hier einen Enthusiasmus erlebt.“

Außer der Armee und den Gesundheitsbehörden spielte auch der Geheimdienst Shabak bei der Nachverfolgung der Infektionen eine starke Rolle. „Wir konnten so bis zu 40 Prozent der Ansteckungen ermitteln.“ Dann jedoch stoppte der Oberste Gerichtshof Israels den Eingriff der staatlichen Detektive in die Privatsphäre. „Das überschritt die Notstandsregeln und hat große Kritik hervorgerufen“, meint die Juristin Tamar Hostovsky Brandes vom Ono College in Kiryat. Der Geheimdienst, so Brandes, hätte außerhalb seines Aufgabengebiets gehandelt und zum Teil seine Kompetenzen überschritten. Immerhin ließ das Gericht dem Staat 21 Tage, die Nachverfolgung auf eine andere Grundlage zu stellen. „Es war eine gute Entscheidung“, lobte der Krankenhauschef Gamzu.

Für den früheren Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo di Fabio, ist es indessen unvorstellbar, dass in Deutschland der Geheimdienst den Weg der Infektionen nachverfolgt. „Wir kennen auch keinen Ausnahmezustand, wie er in Israel möglich ist“, ergänzte der Rechtswissenschaftler, der jetzt an der Universität Bonn lehrt. Allerdings seien auch die Eingriffe von Bund und Ländern in die Grundrechte durch die verschiedenen Urteile „im Großen und Ganzen rechtlich erlaubt worden“, sagte di Fabio. Für den deutschen Verwaltungsapparat war und ist die Corona-Pandemie in seinen Augen eine große Bewährungsprobe. „Und nicht alle sind der Meinung, dass wir diese Probe bestanden haben“, fügte di Fabio hinzu und machte damit deutlich, dass Israel hier im Vergleich besser abgeschnitten habe.

Ähnlich wie in Israel hat auch in Deutschland die soziale Ungleichheit nach Ansicht des Münchner Soziologen Armin Nassehi durch die Corona-Krise zugenommen. „Die Problemlagen der Gesellschaft wurden verschärft.“ Nassehi diagnostizierte auch für Deutschland eine Krise der politischen Kommunikation, sah es allerdings als soziologisches Phänomen an, dass die Deutschen oft für strengere Maßnahmen plädierten als ihre Regierenden. „Das ist schon ungewöhnlich.“

Der frühere Corona-Beauftragte Gamzu stellte hierzu fest, dass die Vorgehensweise in Israel weitaus härter ausfiel als in Deutschland. Teilweise war die Bewegungsfreiheit auf 100 Meter eingeschränkt. Überall im öffentlichen Raum mussten Masken getragen werden. Und die umfangreichen Lieferungen an Impfstoff erhielten die Israelis auch nur, weil sie sämtliche Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger dem Pharmakonzern Pfizer zur Verfügung stellten, der zusammen mit dem deutschen Unternehmen Biontech den bislang erfolgreichsten Corona-Schutz produziert. Ein solch „gläserner Patient“ wäre in Deutschland nicht möglich, ergänzte der Staatsrechtler di Fabio.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck, der wie der frühere Verfassungsrichter dem Expertenrat des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet angehört, machte auf die Defizite in der Corona-Bekämpfung aufmerksam. „Wir haben immer noch nicht richtig erforscht, wie das Infektionsgeschehen in den Schulen aussieht“, bemängelte der Mediziner des Universitätsklinikums Bonn. Als eine der wichtigsten Lehren aus der Pandemie zieht Streeck, dass Artenvielfalt und Umwelt künftig eine wichtigere Rolle spielen sollten, um Übertragungen aus dem Tierreich auf Menschen zu verhindern. Neben den Menschen in den Alten- und Pflegeheimen hätte die deutsche Regierung auch mehr Rücksicht auf die sozial benachteiligten Gruppen nehmen sollen. „In beengten Räumen gab es dort Superspreading-Events.“ Die Sterblichkeit in diesen sozial gefährdeten Gruppen habe um 50 Prozent über dem Rest der Gesellschaft gelegen.