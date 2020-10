Corona-Newsblog : Robert Koch-Institut meldet erneut über 11.000 Neuinfektionen

Die wachsende Zahl der Infizierten wirkt sich immer deutlicher auch auf die Situation der Krankenhäuser in Hessen aus. So werden im Versorgungsgebiet Frankfurt und Offenbach bereits so viele an Covid-19 erkrankte Patienten stationär behandelt, dass die sogenannte Eskalationsstufe zwei für die dortigen Kliniken ausgerufen wurde. Wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Montag mitteilte, bedeutet dies, dass Patienten, bei denen dies medizinisch vertretbar ist, in andere Krankenhäuser verlegt oder direkt Kliniken anderer hessischer Versorgungsgebiete zugewiesen werden.