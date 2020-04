Wegen Coronavirus-Pandemie : Türkische Regierung will Gefangene entlassen

Türkische Regierung will Gefangene entlassen

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei nach einer Kabinettssitzung per Telekonferenz. Foto: dpa/Mustafa Kaya

Istanbul Angesichts der Corona-Krise hat die türkische Regierungspartei AKP ein Gesetz zur vorzeitigen Entlassung von bis zu 90 000 Gefangenen auf den Weg gebracht. Regierungskritiker und Journalisten bleiben weiter in Haft.

Einen entsprechenden Entwurf habe die Partei am Dienstag gemeinsam mit der ultranationalistischen MHP im Parlament in Ankara eingereicht, sagte der stellvertretende AKP-Fraktionsvorsitzende Cahit Özkan. Die AKP hat mit ihrem Bündnispartner MHP eine Mehrheit in der Nationalversammlung.