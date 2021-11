US-Corona-Politik : Weißes Haus erhöht Druck auf Impfgegner

Das Weiße Haus hat seine Pläne wahrgemacht und den Druck auf US-Unternehmen drastisch erhöht, ihre Mitarbeiter impfen zu lassen. Millionen Arbeitnehmer sind betroffen.

Die am Donnerstag vorgestellte landesweite Notverordnung sieht vor, dass Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern ab 4. Januar 2022 dazu verpflichtet sind, ihre komplette Belegschaft vollständig zu impfen oder auf eigene Kosten wöchentlich testen zu lassen. Die Regelung betrifft Hunderttausende US-Unternehmen und schätzungsweise 84 Millionen Arbeitnehmer im ganzen Land. Parallel zu der allgemeinen Regelung werden alle Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen zu einer Zwangs-Impfung verpflichtet. Ausnahmen wie Unverträglichkeit oder religiöse Gründe seien zulässig. Alles in allem wird das Gesetz zwei Drittel der gesamten Arbeitskraft im Land betreffen.

Die Impfbegeisterung in den USA hält sich in Grenzen, und das obwohl eine Impfung in fast jedem Drogeriemarkt kostenlos und ohne Anmeldung möglich ist. Nach einem anfänglichen Ansturm auf die Impfzentren Anfang des Jahres, war die Impfbegeisterung schnell abgeflaut. Die Quote ist im Herbst bei Mitte 60 Prozent der Bevölkerung quasi zum Erliegen gekommen.