Corona in den USA : Schwimmen im Impfstoff, Ertrinken in der Welle

Die Skyline von New York City. Foto: dpa/Winston Zhou

Washington In den USA sterben während der Omikron-Welle täglich viermal so viele Menschen wie in Deutschland. Verglichen mit anderen westlichen Nationen steht die Supermacht in der Pandemie alles andere als super da.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Spang, Washington

Die Amerikaner schwimmen in einem Meer aus Impfstoffen. Dennoch drohen mehr Menschen als irgendwo sonst in den reichen Industriestaaten in den COVID-Wellen zu ertrinken. Obwohl die Krankheitsverläufe der Omikron-Variante milder sind, erliegen im Wochenschnitt täglich 2.588 Menschen dem Virus. Im Pro-Kopf-Vergleich zu anderen westlichen Nationen haben die USA seit dem 1. Dezember eine um mindestens 63 Prozent höhere Sterblichkeitsquote.

Insgesamt haben die USA die bisherigen Spitzenreiter beim tödlichen Ausgang von Coronainfektionen, Großbritannien und Belgien, überholt. “Die USA ragen mit ihrer relativ hohen Sterblichkeitsrate heraus“, sagt Professor Joseph Dieleman von der University of Washington, der die Auswirkungen der Pandemie weltweit verglichen hat. “Es hat hier höhere Verluste gegeben als irgendjemand wollte oder erwartet hätte.“

Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich bisher einer von drei Amerikanern mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt bewegt sich die Zahl der Toten auf den Meilenstein von 900.000 Menschen zu. Das entspricht im Schnitt 271 Covidopfern auf einhunderttausend Einwohnern.

Besonders fällt auf, wie die Kurven während der Omikron-Welle auseinandergehen. Während die Gesamtzahl der Todesfälle und Krankenhauseinweisungen in Europa gegenüber früheren Varianten deutlich abfiel, erreichen sie in den USA Werte wie auf dem Höhepunkt von Delta im Herbst und Zweidrittel von der Winterwelle vor einem Jahr, als noch kaum jemand geimpft war. In Großbritannien reduzierte sich die tödlich endende Fallzahl im Vorjahresvergleich auf ein Fünftel.

Der für die Statistik bei der CDC zuständige Robert Anderson sagt, die Entwicklung in den USA sei nicht durch den späteren Beginn der neuen Variante oder andere Faktoren zu erklären. „Das sind wahrscheinlich Omikron-Tote.“

Experten erklären die unterschiedliche Entwicklung seit dem vergangenen Sommer mit der hohen Zahl der nicht oder nur ungenügend Geimpften. So haben selbst in der Gruppe der über 65-Jährigen mehr als vier von zehn Amerikanern noch keine Auffrischungs-Impfung erhalten. Und das, obwohl Moderna, Biontech sowie Johnson&Johnson-Vakzine überall leicht verfügbar sind. Zwölf Prozent dieser besonders gefährdeten Menschen haben nicht einmal einen Grundimpf-Schutz.

Diese Zahlen sehen noch düsterer aus, wenn es um alle berechtigten Amerikaner geht. Zu dieser Gruppe könnten bald auch Kinder unter fünf Jahren gehören, für die Moderna und Biotech die Zulassung ihrer Impfstoffe bei der zuständigen Behörde FDA beantragt haben.

Vollständig geimpft sind in den USA nur 65 Prozent der Bevölkerung. Das sind neun Prozent weniger als in Deutschland. In Deutschland, Österreich, Luxemburg und Italien ist die Quote der „Geboosterten“ jeweils rund doppelt so hoch, wie das etwa ein Viertel der Amerikaner (27 Prozent), die eine Auffrischungs-Impfung erhalten haben.

Professor Dieleman von der University of Washington fand in einer gemeinsamen Studie mit dem Gesundheitsforscher Thomas Bollyky vom „Council of Foreign Relations“ heraus, dass die bisher eingesetzte Metrik bei der Voraussage der Auswirkungen von Pandemien wenig taugt. Laut dem „Global Health Security Index“ von 2019 wären die USA und Großbritannien demnach weltweit am besten auf eine Bio-Katastrophe vorbereitet gewesen.

Die Realität sieht anders aus. So schneidet ein weniger entwickeltes Land wie Vietnam in dem Vergleich von 177 Ländern etwa besser ab als die USA. „Es besteht dort ein sehr hohes Maß an Vertrauen in die Regierung“, erklärt Bollyky den Unterschied.

Das „epidemiologische Rätsel“ warum es in Ländern zu anderen Ergebnissen während der Pandemie komme, scheint seine Lösung in der Soziologie zu finden. „Das Vertrauen in den Staat und die Stärke einer Gemeinschaft ist entscheidend für den Erfolg öffentlicher Gesundheitsmaßnahmen,“ sagt Rebecca Katz vom Georgetown University Medical Center zu der im Fachmagazin "Lancet" veröffentlichten Studie.