Steigende Corona-Zahlen : Premier Rutte schickt Niederlande für drei Wochen in den Teil-Lockdown

Premier Rutte schickt Niederlande für drei Wochen in den Teil-Lockdown

Den Haag Angesichts schnell steigender Infektionszahlen haben die Niederlände einen Teil-Lockdown verhängt. Die verschärften Maßnahmen sollten zunächst für drei Wochen gelten, kündigte Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag an.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt nun weit über 16.000 täglich und die Inzidenz mit weit über 500 doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Lage vor allem auf Intensivstationen ist so prekär, dass Krankenhäuser vor dem Notzustand warnen.