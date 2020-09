Anstieg der Corona-Infektionen : Dänemark erlässt strengere Vorschriften

„Abstand halten“ steht auf einem Schild in einer Straße in Kopenhagen (Archivfoto). Foto: dpa/Nick Potts

Kopenhagen/Dublin Angesichts steigender Corona-Zahlen erlässt Dänemark strengere Vorschriften - vor allem in der Gastronomie. Auch in der irischen Hauptstadt Dublin gibt es weitere Maßnahmen: Pubs bleiben hier bis auf weiteres geschlossen.

Künftig müssen in der Hauptstadt Kopenhagen und ihren Vororten Bars und Restaurants um 22.00 Uhr schließen, wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Dienstag mitteilten. Jeder, der sich in einer Bar oder einem Restaurant bewegt, muss Mund-Nasen-Schutz tragen. Wer sich Gäste nach Hause einlädt, muss diese um 22.00 Uhr nach Hause schicken.