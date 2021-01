Corona-Impfung : China will vor dem Neujahrsfest möglichst viele Bürger impfen - lange Schlangen in Peking

China will vor dem Neujahrsfest möglichst viele Bürger impfen - lange Schlangen in Peking

Einwohner füllen Formulare aus, bevor sie ihre Corona-Impfung an einer temporären Impfstelle in Peking erhalten. Foto: dpa/Chen Zhonghao

Peking Zum Schutz vor der Corona-Pandemie werden in der Volksrepublik derzeit massenhaft Menschen geimpft. Bis zum chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar wollen die Behörden Millionen Menschen geimpft haben.

In Peking standen tausende Menschen für das Vakzin des chinesischen Herstellers Sinopharm Schlange, wie auf Bildern des staatlichen Fernsehsenders CCTV zu sehen war. Seit der Zulassung des Impfstoffs am Freitag seien bereits mehr als 73.000 Menschen geimpft worden, berichteten Staatsmedien am Sonntag.