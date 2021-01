Hoher Inzidenzwert : Land kontrolliert Corona-Meldezahlen aus Bielefeld

Düsseldorf Das NRW-Gesundheitsministerium hat für die Stadt Bielefeld eine Überwachung der gemeldeten Corona-Zahlen angeordnet. Die Stadt hatte Probleme beim Meldeverfahren und jetzt einen hohen Inzidenzwert von 283,1.

„Das Ministerium wird bei Auffälligkeiten aktiv, so wie beim angesprochenen Meldeproblem in Bielefeld . Wir haben die Stadt aufgefordert, das Meldeproblem schnellstmöglich zu beheben“, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die mindestens 14-tägige Überwachung übernimmt demnach das Landeszentrum Gesundheit.

Nur Bielefeld hat in Nordrhein-Westfalen bei der wichtigen Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch einen Wert über dem Grenzwert von 200. Das Robert Koch-Institut meldete am Montag für die Stadt in Ostwestfalen einen Wert von 283,1. Landesweit lag der sogenannte Inzidenzwert zum Wochenanfang bei 121.