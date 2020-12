Impfstoff-Kandidat aus Mainz : Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung ihres Corona-Impfstoffs

Mainz Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer liefern sich bei der Impfstoffentwicklung ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem US-Pharmakonzern Moderna. Wie am Dienstag bekannt wurde, läuft für beide Impfstoffkandidaten nun das Prüfverfahren der EU-Arzneimittelbehörde.

Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer am Dienstag mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt.