Impflücke : Corona-Impfziel wird laut Krisenstab erst im April erreicht

Berlin 30 Millionen weitere Impfungen hatte die Bundesregierung zu Weihnachten als Ziel vorgegeben. Erreicht wird es laut Corona-Krisenstab erst in mehreren Wochen. Eine Infokampagne soll für neuen Schwung sorgen.

Das ursprünglich von der Bundesregierung für Ende Januar angepeilte Ziel von 30 Millionen weiteren Corona-Impfungen wird nach Schätzungen des Corona-Krisenstabs wohl erst Anfang April erreicht. Dies sagte der Leiter des Gremiums, Generalmajor Carsten Breuer, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). „Wenn der Impffortschritt so weiter geht wie derzeit, dann käme man hochgerechnet auf Anfang April, bis die nächsten 30 Millionen Impfungen geschafft sind.“

NRW erwartet am Freitag 309.000 Impfdosen des Herstellers Novavax

Beschäftigte in der Pflege werden priorisiert

Beschäftigte in der Pflege werden priorisiert : NRW erwartet am Freitag 309.000 Impfdosen des Herstellers Novavax

Das Ziel von weiteren 30 Millionen Impfungen war zu Weihnachten formuliert worden. Vor Weihnachten seien an einem Tag mit etwa 1,6 Millionen noch viel mehr Menschen als jetzt geimpft worden, so Breuer. „Wenn wir diesen Schwung hätten aufrechterhalten könnten, hätte man das Ziel Ende Januar erreichen können“, sagte er. Die impfskeptischen Bevölkerungsgruppen will der Krisenstab mit einer möglichst einheitlichen Informationskampagne erreichen, wie er sagte.