Medienbericht : Corona-Impfungen schon dieses Jahr? - Bundesregierung trifft Vorkehrungen

Berlin Während Pharmakonzerne sich noch ein Wettrennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus liefern, setzt sich die Bundesregierung offenbar mit Impfzentren und der Kühlung der Dosen auseinander.

Die Bundesregierung hat laut einem Zeitungsbericht konkrete Vorbereitungen für mögliche Impfungen gegen das Coronavirus noch in diesem Jahr getroffen. Wie die "Bild"-Zeitung in ihrer Freitagsausgabe berichtet, forderte das Bundesgesundheitsministerium in dieser Woche die Landesregierungen per Post auf, bis 10. November die Adressen von Impfzentren für den Impfstoff zu nennen. Insgesamt sollen demnach bundesweit 60 solcher Zentren entstehen.