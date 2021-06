Kassenärzte bitten bei Corona-Impfung um Geduld : Bis zu zehn Wochen Wartezeit für Jugendliche auf Impftermin

Düsseldorf Ab kommender Woche sind Corona-Impfungen ab 12 Jahren möglich – zumindest in der Theorie. Aufgrund des knappen Impfstoffs müssen sich die Kinder und Jugendlichen aber zum Teil noch mehrere Wochen gedulden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) bittet die Eltern von Kindern ab 12 Jahren um Geduld. Zwar kann diese Altersgruppe ab Montag geimpft werden, doch es ist viel zu wenig Impfstoff da. „Es kann acht bis zehn Wochen dauern, bis alle impfwilligen Kinder dieser Altersgruppe geimpft sind“, sagte KV-Chef Frank Bergmann am Mittwoch. Eltern sollten sich mit den Kinderarzt-Praxen in Verbindung setzen, die Familien brauchten aber Geduld. Bergmann verwies darauf, dass es – anders als von den Ländern zunächst erwartet – keine Impfstoff-Sonderkontingente vom Bund für Kinder gibt.

Geduld müssen auch Menschen mitbringen, die keinen Hausarzt haben. Zwar plant die KV ein Online-Register, in dem sich Ärzte eintragen können, die auch weitere als ihre eigenen Patienten impfen. Doch mangels Impfstoff ist man noch nicht so weit. In den Praxen sei der Andrang so hoch, dass man nicht auch noch zusätzliche Patienten aufnehmen könne, so die KV. Noch immer warten auch viele Menschen der Priorisierungsgruppen 2 und 3 auf Termine. „Wir bekommen immer wieder Anrufe von Betroffenen. Der Impfmotor stottert“, sagte Bergmann.