Aktuelle Corona-Impfzahlen für NRW Zahl der Booster-Impfungen in NRW steigt auf rund 11,8 Millionen

Weltweit wurden bislang rund sechs Milliarden Impfdosen verabreicht, das entspricht einer Quote von 70,04 pro 100 Menschen. In folgendem Land wurden bislang die meisten Impfdosen verimpft: China. Hier meldeten die Behörden bislang 3,48 Milliarden Impfungen. Mit einer Quote von 105,83 Impfungen pro 100 Einwohner ist die höchsten Impfqoute weltweit momentan in folgendem Land zu finden: Vereinigte Arabische Emirate. Die Daten hat das Portal "Our World in Data" von offiziellen Behörden der Staaten weltweit zusammengetragen.