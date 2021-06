Aktuelle Corona-Impfzahlen : RKI meldet 73.422 neue Impfungen im Vergleich zum Vortag

Interaktiv Düsseldorf Die Impfungen gegen das Coronavirus laufen. Bislang wurden in NRW rund zwölf Millionen Dosen verimpft, im Vergleich zur letzten Meldung stieg die Zahl um 73.422. Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts über die Impfstatistiken in NRW.

Aktuelle Impfzahlen für NRW

Seit dem 27. Dezember 2020 wird überall in NRW gegen das Coronavirus geimpft. Bislang wurden 12.206.779 Impfungen injiziert, davon waren 8.650.319 Erstimpfungen, 3.742.289 Menschen wurden bereits ein zweites Mal geimpft. Der Anteil der Geimpften mit mindestens einer Impfung an der Gesamtbevölkerung liegt damit bei 48,2 pro 100 Einwohner. Das meldet das Robert-Koch-Institut mit Stand 05.06.2021 um 10:45 Uhr. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der Impfungen um 73.422. In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 1.206.000 Impfdosen verimpft - ein Durchschnittswert von 172.286 Dosen pro Tag.

Mehr als die 12.206.779 Impfdosen in NRW wurden bislang in keinem anderen Bundesland verimpft. Bei der Pro-Kopf-Quote belegt jedoch ein anderes Land den Spitzenplatz. Die höchste Impfquote wird aktuell für Saarland erfasst, hier wurden bislang 72,11 Erstimpfungen pro 100 Einwohner durchgeführt.

Übersicht: Welche Impfstoffe bislang verimpft wurden

Dabei erhielten die Geimpften einen der bislang zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna. Bislang wurden in NRW 8.784.489 Impfungen mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin durchgeführt (ein Anteil von 71,96 Prozent) und 825.163 mit dem Produkt des Herstellers Moderna (ein Anteil von 6,76 Prozent).

Übersicht: Doppelt geimpfte Menschen in NRW

Für den bestmöglichen Schutz werden bei den meisten bislang zugelassenen Impfstoffen jedoch zwei Impfungen benötigt. Einzig der Impfstoff von Johnson&Johnson muss aktuell nur einmal verabreicht werden. Eine zweite Dosis ist etwa drei bis sechs Wochen nach der ersten fällig, um einen vollständigen Impfschutz zu erzielen. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass alle Geimpften bereits vor der Erkrankung Covid-19 geschützt sind.

Seit Mitte Januar werden in NRW diese Zweitimpfungen durchgeführt. Laut RKI erhielten bislang 3.742.289 Menschen eine zweite Dosis. Gegenüber der letzten Datenübermittlung stieg die Zahl um 60.623 Impfungen an. Die aktuelle Quote der Menschen in NRW mit doppelter Impfung liegt bei 20,85 pro 100 Einwohner.

Geimpfte Menschen können das Virus weiterhin in sich tragen, sie sind allerdings gegen die gesundheitlichen Folgen einer Infektion geschützt. Unklar ist jedoch noch, ob Geimpfte weiterhin ansteckend für Dritte sein können.

Übersicht: Corona-Impfungen in den übrigen 15 deutschen Bundesländern

Baden-Württemberg: 4.923.245 Erstimpfungen, 44,48 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 2.228.203 Zweitimpfungen, 20,13 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Bayern: 5.808.185 Erstimpfungen, 44,42 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 2.709.707 Zweitimpfungen, 20,72 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Berlin: 1.645.310 Erstimpfungen, 45,14 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 746.439 Zweitimpfungen, 20,48 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Brandenburg: 1.056.062 Erstimpfungen, 42,04 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 532.144 Zweitimpfungen, 21,18 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Bremen: 333.127 Erstimpfungen, 48,78 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 164.154 Zweitimpfungen, 24,03 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Hamburg: 794.802 Erstimpfungen, 43,17 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 368.430 Zweitimpfungen, 20,01 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Hessen: 2.841.864 Erstimpfungen, 45,36 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 1.144.059 Zweitimpfungen, 18,26 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Niedersachsen: 3.687.864 Erstimpfungen, 46,2 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 1.544.565 Zweitimpfungen, 19,35 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Mecklenburg-Vorpommern: 754.147 Impfungen, 46,85 Impfungen pro 100 Einwohner

Rheinland-Pfalz: 1.792.820 Erstimpfungen, 43,89 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 879.718 Zweitimpfungen, 21,54 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Saarland: 479.826 Erstimpfungen, 48,44 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 241.987 Zweitimpfungen, 24,43 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Sachsen: 1.646.571 Erstimpfungen, 40,38 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 956.652 Zweitimpfungen, 23,46 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Sachsen-Anhalt: 965.955 Erstimpfungen, 43,74 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 453.490 Zweitimpfungen, 20,54 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Schleswig-Holstein: 1.358.261 Erstimpfungen, 46,89 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; davon 656.896 Zweitimpfungen, 22,68 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Thüringen: 933544 Erstimpfungen, 43,56 Erstimpfungen pro 100 Einwohner; 465.603 Zweitimpfungen, 21,73 Zweitimpfungen pro 100 Einwohner

Übersicht: Stand der Impfungen weltweit

Weltweit wurden bislang 875.228.308 Impfungen verabreicht, das entspricht einer Quote von 11,23 Impfungen pro 100 Menschen. In folgendem Land wurden bislang die meisten Impfdosen verimpft: China. Hier meldeten die Behörden bislang 723.486.000 Impfungen. Mit einer Quote von 133,74 Impfungen pro 100 Einwohner ist die höchsten Impfqoute weltweit momentan in folgendem Land zu finden: Vereinigte Arabische Emirate. Die Daten hat das Portal "Our World in Data" von offiziellen Behörden der Staaten weltweit zusammengetragen.

Die Daten über Corona-Impfungen in Deutschland werden vom RKI zentral gesammelt und an jedem Werktag bis zur Mittagszeit veröffentlicht. Die den Behörden der einzelnen Bundesländer vorliegenden Werte können deutlich höher liegen als die vom RKI gemeldeten, da die Meldungen zum Impfgeschehen teilweise mit einigem Verzug an das Institut übermittelt werden. Deshalb spiegelt die genannte Differenz zum Vortag nicht immer die tatsächlich durchgeführte Zahl der Impfungen an besagtem Tag wider.

Unterdessen sind seit Beginn der Pandemie in NRW mittlerweile 809.270 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Mit Meldestand vom 04.06.2021 um 0 Uhr wurden zuletzt 693 neue Fälle erfasst, die sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 30,6. Das RKI meldete bislang 16.852 Todesfälle durch oder mit dem Coronavirus, zuletzt wurden in NRW 13 weitere Opfer innerhalb von 24 Stunden erfasst.

