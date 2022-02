Aktuelle Corona-Impfzahlen für Deutschland : Quote der Erstgeimpften steigt auf 76,0 Prozent - 11.612 neue Erstimpfungen in Deutschland

Seit dem 27. Dezember wird in Deutschland die Corona-Impfung verabreicht. Foto: dpa-tmn/Marijan Murat

Interaktiv Düsseldorf Im Kampf gegen das Coronavirus ruhen die Hoffnungen auf einer erfolgreichen Impfkampagne. Bislang wurden in Deutschland rund 167 Millionen Dosen verimpft, im Vergleich zur letzten Meldung stieg die Zahl um 148.622 weite Impfungen. Hier finden Sie alle aktuellen Impfdaten des Robert-Koch-Instituts zur Pandemie-Bekämpfung in Deutschland.

Einfach, vollständig, geboostert - was der Impfstatus für Menschen in Deutschland bedeutet

Seit dem 27. Dezember 2020 wird überall in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Für den bestmöglichen Schutz werden bei den meisten bislang erlaubten Impfstoffen für eine erste Grundimmunisierung zwei Impfungen benötigt. Eine zweite Dosis ist dabei etwa drei bis sechs Wochen nach der ersten fällig. Einzig der Impfstoff von Johnson&Johnson muss aktuell nur einmal verabreicht werden, um als grundimmunisiert zu gelten. Der Wirkstoff wird als Erstimpfung gezählt, aber auch in der Statistik für grundimmunisierte Menschen erfasst.

Geimpfte Menschen können das Virus weiterhin in sich tragen und andere Menschen anstecken, sie selbst sind allerdings laut zahlreicher weltweiter Studien gegen die gesundheitlichen Folgen einer Infektion gut geschützt.

Aktuelle Impfzahlen für Deutschland

Bislang wurden rund 166,8 Millionen Impfungen injiziert, davon waren 63,2 Millionen Erstimpfungen. Der Anteil der Geimpften mit mindestens einer Impfung an der Gesamtbevölkerung liegt damit bei 76,0 Prozent. Gegenüber der letzten Meldung stieg die Zahl um 11.612 Impfungen an. Diese Zahlen meldet das Robert-Koch-Institut mit Stand 08.02.2022 um 09:31 Uhr.

Außerdem gelten laut RKI bislang rund 61,9 Millionen Menschen als "grundimmunisiert". Darunter sind all jene zu verstehen, die zum ersten Mal vollständig geimpft wurden. Gegenüber der letzten Datenübermittlung erhielten 34.816 Menschen ihre grundimmunisierende, in der Regel zweite Impfung. Die Quote der grundimmunisierten Menschen in Deutschland liegt zurzeit bei 74,5 Prozent.

Booster-Impfungen: Wie viele schon verabreicht wurden, wer sie bekommt

Im September 2021 wurden sogenannte Booster-Impfungen für alle bereits in der Vergangenheit grundimmunisierten Menschen freigegeben. Laut "Ständiger Impfkommission" reicht eine solche Auffrischimpfung, um eine sehr guten Immunantwort zu erhalten und erneut gut gegen das Virus geschützt zu sein.

Bislang wurden in Deutschland insgesamt 45,3 Millionen dieser Auffrischimpfungen durchgeführt. Im Vergleich zum Vortag wurden 102.194 neue "Booster" verabreicht.

Somit stieg die Zahl der Impfungen insgesamt zuletzt um 148.622. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 1.322.831 Impfdosen verimpft - ein Durchschnittswert von 188.976 Dosen pro Tag.

Übersicht: Welche Länder am meisten Impfen und welche Impfstoffe bislang verimpft wurden

Die meisten Impfungen wurden bislang in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Mehr als 37,6 Millionen Impfdosen wurden bislang in keinem anderen Bundesland verimpft. Bei der Pro-Kopf-Quote belegt jedoch ein anderes Land den Spitzenplatz. Die höchste Quote für Menschen mit mindestens einer Impfung wird aktuell für Bremen erfasst, hier wurden bislang 89,6 Erstimpfungen pro 100 Einwohner durchgeführt.

Dabei erhielten die Geimpften einen der bislang zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca oder Johnson & Johnson. Bislang wurden in Deutschland 107,39 Millionen Impfungen mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin durchgeführt (ein Anteil von 64,4 Prozent), 31,89 Millionen mit dem Produkt des Herstellers Moderna (ein Anteil von 19,1 Prozent) und 21,51 Millionen Dosen (12,9 Prozent) des Impfstoffs von AstraZeneca verimpft. Der Impfstoff von Johnson & Johnson wurde bislang 6,05 Millionen Mal verabreicht (3,6 Prozent).

Übersicht: Corona-Impfungen in den 16 deutschen Bundesländern

Baden-Württemberg: 8,16 Millionen Erstimpfungen (73,49 Prozent), 8,09 Millionen Zweitimpfungen (72,89 Prozent), 6,00 Millionen Booster-Impfungen (54,06 Prozent)

Bayern: 9,66 Millionen Erstimpfungen (73,54 Prozent), 9,65 Millionen Zweitimpfungen (73,42 Prozent), 6,90 Millionen Booster-Impfungen (52,55 Prozent)

Berlin: 2,83 Millionen Erstimpfungen (77,1 Prozent), 2,77 Millionen Zweitimpfungen (75,67 Prozent), 2,04 Millionen Booster-Impfungen (55,59 Prozent)

Brandenburg: 1,74 Millionen Erstimpfungen (68,92 Prozent), 1,71 Millionen Zweitimpfungen (67,66 Prozent), 1,20 Millionen Booster-Impfungen (47,57 Prozent)

Bremen: 609,06 Tausend Erstimpfungen (89,55 Prozent), 593,99 Tausend Zweitimpfungen (87,34 Prozent), 413,56 Tausend Booster-Impfungen (60,81 Prozent)

Hamburg: 1,51 Millionen Erstimpfungen (81,38 Prozent), 1,48 Millionen Zweitimpfungen (80,03 Prozent), 982,86 Tausend Booster-Impfungen (53,06 Prozent)

Hessen: 4,79 Millionen Erstimpfungen (76,19 Prozent), 4,60 Millionen Zweitimpfungen (73,06 Prozent), 3,29 Millionen Booster-Impfungen (52,24 Prozent)

Mecklenburg-Vorpommern: 1,19 Millionen Erstimpfungen (73,81 Prozent), 1,18 Millionen Zweitimpfungen (72,98 Prozent), 848,53 Tausend Booster-Impfungen (52,68 Prozent)

Niedersachsen: 6,23 Millionen Erstimpfungen (77,82 Prozent), 6,08 Millionen Zweitimpfungen (75,98 Prozent), 4,71 Millionen Booster-Impfungen (58,81 Prozent)

Nordrhein-Westfalen: 14,32 Millionen Erstimpfungen (79,86 Prozent), 13,90 Millionen Zweitimpfungen (77,52 Prozent), 10,21 Millionen Booster-Impfungen (56,97 Prozent)

Rheinland-Pfalz: 3,15 Millionen Erstimpfungen (76,94 Prozent), 3,02 Millionen Zweitimpfungen (73,64 Prozent), 2,25 Millionen Booster-Impfungen (54,91 Prozent)

Saarland: 806,92 Tausend Erstimpfungen (82 Prozent), 795,17 Tausend Zweitimpfungen (80,81 Prozent), 611,63 Tausend Booster-Impfungen (62,16 Prozent)

Sachsen: 2,63 Millionen Erstimpfungen (64,88 Prozent), 2,56 Millionen Zweitimpfungen (63,18 Prozent), 1,79 Millionen Booster-Impfungen (44,09 Prozent)

Sachsen-Anhalt: 1,56 Millionen Erstimpfungen (71,42 Prozent), 1,56 Millionen Zweitimpfungen (71,62 Prozent), 1,08 Millionen Booster-Impfungen (49,58 Prozent)

Schleswig-Holstein: 2,33 Millionen Erstimpfungen (79,91 Prozent), 2,30 Millionen Zweitimpfungen (78,98 Prozent), 1,82 Millionen Booster-Impfungen (62,58 Prozent)

Thüringen: 1,48 Millionen Erstimpfungen (69,62 Prozent), 1,46 Millionen Zweitimpfungen (68,77 Prozent), 1,02 Millionen Booster-Impfungen (47,95 Prozent)

Übersicht: Stand der Impfungen weltweit

Weltweit wurden bislang rund fünf Milliarden Impfdosen verabreicht, das entspricht einer Quote von 61,54 pro 100 Menschen. In folgendem Land wurden bislang die meisten Impfdosen verimpft: China. Hier meldeten die Behörden bislang 3,01 Milliarden Impfungen. Mit einer Quote von 98,99 Impfungen pro 100 Einwohner ist die höchsten Impfqoute weltweit momentan in folgendem Land zu finden: Vereinigte Arabische Emirate. Die Daten hat das Portal "Our World in Data" von offiziellen Behörden der Staaten weltweit zusammengetragen.

Die Daten über Corona-Impfungen in Deutschland werden vom RKI zentral gesammelt und an jedem Werktag bis zur Mittagszeit veröffentlicht. Die den Behörden der einzelnen Bundesländer vorliegenden Werte können deutlich höher liegen als die vom RKI gemeldeten, da die Meldungen zum Impfgeschehen teilweise mit einigem Verzug an das Institut übermittelt werden. Deshalb spiegelt die genannte Differenz zum Vortag nicht immer die tatsächlich durchgeführte Zahl der Impfungen an besagtem Tag wider.

Unterdessen sind seit Beginn der Pandemie in Deutschland mittlerweile 11,29 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Mit Meldestand vom 08.02.2022 um 0 Uhr wurden zuletzt 169.571 Neuinfektionen erfasst, die sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 1441. Das RKI meldete seit Ausbruch des Virus in Deutschland im März 2020 insgesamt 118.943 Todesfälle durch oder mit dem Coronavirus, zuletzt wurden 177 weitere Opfer innerhalb von 24 Stunden erfasst.

