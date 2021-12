EU-Pläne, Boostern, Scheckkarte : Wie lange gilt das Impf-Zertifikat?

Düsseldorf Die EU will die Gültigkeit des Impfzertifikats auf neun Monate begrenzen. Dann muss die Auffrischimpfung kommen. Das hat Folgen für den digitalen Impfpass und den Pass im Scheckkarten-Format.

Erst hieß es: Wer zweimal geimpft ist, gilt als vollständig immunisisiert. Bei Johnson&Johnson reichte sogar schon ein Piks. Doch die digitalen Impfzertifikate sind schon jetzt nur ein Jahr lang gültig, gerechnet ab zwei Wochen nach der Zweitimpfung. Doch wegen der nachlassenden Wirkung der Impfstoffe soll diese Zeitspanne nun verkürzt werden. Da der Impfschutz nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nach einigen Monaten nachlasse, stehe nun eine Entscheidung darüber an, „dass dieses digitale Impfzertifikat angepasst wird an die tatsächliche Schutzwirkung“, sagte Bundesgesundheitminister Jens Spahn (CDU).

Wie lange soll das Zertifikat künftig gelten?

In der EU bemüht man sich derzeit um eine einheitliche Regelung, die EU-Kommission peilt eine Verkürzung der Frist auf neun Monate nach Abschluss der ersten Impfserie an. Nach vier bis sechs Monaten, so hat sich herausgestellt, verlieren die Impfstoffe an Wirksamkeit. Damit müssen sich Bürger, die ihren Status „vollständig geimpft“ auf Dauer erhalten wollen, eine Auffrischimpfung besorgen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt allen Erwachsenen eine Auffrischung ab sechs Monaten, bei ausreichender Verfügbarkeit der Vakzine auch nach fünf Monaten. Bei der Corona-Verhandlungsrunde zwischen Bund und den Bundesländern wollen die SPD-geführten Bundesländer sowie der designierte Kanzler Olaf Scholz, dass der Impfstatus künftig nur noch sechs Monate als vollständiger Impfschutz anerkannt werden. Ob die Bund-Länder-Schalte diesen Vorschlägen von Scholz und der SPD folgt, war noch offen. Auch die Unionsregierten Länder haben eigene Ideen vorgelegt.