Corona-Pandemie : So bekommt man einen Impf-Termin in NRW

So bekommt man einen Impf-Termin in NRW

Düsseldorf Pro Woche sollen in Nordrhein-Westfalen 85.000 Menschen geimpft werden – mehr Impfstoff ist nicht da. Am 25. Januar startet die Terminvergabe für die über 80-Jährigen. Bis Mitte April sollen sie geimpft sein.

Darauf haben Senioren in NRW lange gewartet: Vom 25. Januar an können über 80-Jährige, die zu Hause leben und mobil sind, einen Termin für die Corona-Impfung im Impfzentrum vereinbaren – online oder telefonisch. „Eine Terminvereinbarung ist ab dem 25. Januar online unter www.116117.de möglich. Das Ministerium empfiehlt, bevorzugt die Online-Terminvergabe zu nutzen“, erklärte die Sprecherin von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann . Die Internet-Seite wird rechtzeitig freigeschaltet.

Ab 25. Januar ist auch eine telefonische Vereinbarung möglich, dafür wurden spezielle Rufnummern eingerichtet: für das Rheinland 0800- 116117-01, für Westfalen 0800-116117-02 möglich sein, so die Sprecherin weiter. Vorher kann man dort nicht anrufen. Bis zum 23. Januar sollen alle über 80-Jährige von Laumann einen Info-Brief zum Ablauf der Impfung erhalten, möglicherweise ergänzt um lokale Hinweise.

Vergabe der Impftermine in NRW startet am 25. Januar

Da jeder im Abstand von drei bis vier Wochen zweimal geimpft wird, werden gleich zwei Termine vereinbart. „Die Termine werden schriftlich bestätigt“, erklärte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV). Die Impfungen in den Impfzentren starten am 1. Februar. Allein in Nordrhein haben sich 4000 niedergelassene Ärzte für den Dienst dort gemeldet. NRW hat 53 Impfzentren. Dort kann man nur mit einem Termin hinkommen.