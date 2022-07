Vorsorge für den Corona-Herbst : Was man jetzt in Sachen Impfschutz wissen muss

Was man jetzt in Sachen Impfschutz wissen muss

Düsseldorf Die Corona-Infektionszahlen sind hoch, besondere Schutzvorschriften gibt es dennoch nicht, auch Genesenenzertifikate spielen keine Rolle mehr. Warum man sich trotzdem darum kümmern sollte, wie sich die Lage nach den Sommerferien entwickeln wird und was man zum Impfschutz im Auge behalten sollte.

Viele verzichten deshalb auf den Aufwand, um sie sich nach durchlebter Infektion ausstellen zu lassen und auch Impfungen sind wenig en vogue, zumal der angepasste Omikron-Impfstoff immer noch auf sich warten lässt. Was aber heißt das mit Blick auf den Herbst? Was man jetzt wissen sollte, um gut aufgestellt zu sein.

Herbeigesehnte endemische Zeiten, in denen Corona zu einer völlig normal durchlaufenden Infektionskrankheit geworden ist, werden es nicht sein. Das Virus verändert sich zu schnell und zu stark. Aus diesem Grund revidierte auch Virologe Christian Drosten seine Einschätzung. Ab September rechnet er mit hohen Fallzahlen, erneut mehr Schwerkranken in Krankenhäusern und Toten – wenngleich die Situation nicht mehr die Lage von 2021 erreichen werde.

Was sich bereits jetzt zeigt: Corona-bedingte Krankheitsausfälle werden wahrscheinlich zunehmen und in vielen Bereichen möglicherweise ein kritisches Maß erreichen.

So beispielsweise bei der Einreise nach Frankreich: Dort dürfen lediglich vollständig Geimpfte Personen – also zweifach Geimpfte einreisen. Ausnahme bildet die Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine einmalige Impfung als ausreichend gilt. Das Gensenenzertifikat kann hier von Bedeutung sein, weil auch Covid-19-Genesene, die zuvor nur einmal geimpft wurden, als vollständig geimpft gelten. Ähnlich ist es auch in Malta, Sri Lanka, auf Madeira oder in Estland.