Corona in NRW : Über 70-Jährige sollen ab Ende April geimpft werden

Düsseldorf Das Gesundheitsministerium in NRW hat sich auf das weitere Vorgehen in Sachen Impfungen festgelegt. Ab dem 8. März sind zunächst Kita-Erzieher, Lehrer, Polizisten und Mitarbeiter von Behindertenwerkstätten dran. Wer über 70 und ohne relevante Vorerkrankung ist, muss sich noch etwas gedulden.

Der Impfstart für die nächstfolgende Altersgruppe der Über-70-Jährigen wird nach Einschätzung von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) Ende April/Anfang Mai in Nordrhein-Westfalen erfolgen. Diesen Zeitpunkt nannte er am Montag in Düsseldorf auf der Basis der erwarteten Impfstoffmengen. Die Altersgruppe der Über-70- bis Unter-80-Jährigen umfasse in NRW insgesamt etwa 1,6 Millionen Menschen. Die ältesten Jahrgänge sollen zuerst ein Impfangebot bekommen. Offen sei noch, ob ein Jahrgang nacheinander oder gleich zwei Jahrgänge zusammengenommen eingeladen werden.

Zuvor hatte NRW-Familienminister Joachim Stamp bekanntgegeben, dass die Corona-Impfungen für Kita-Erzieher und Lehrer in Nordrhein-Westfalen bereits ab dem 8. März beginnen werden. Hinzu kommen Gesundheitsminister Laumann zufolge außerdem Polizisten und Mitarbeiter in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Dieser Personenkreis umfasst rund 750.000 Personen in NRW. Die Impfungen sollen zu einem großen Teil in den Impfzentren stattfinden. Wer impfberechtigt sei, werde per Brief darüber informiert.